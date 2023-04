L’OL Reign arrache le nul (2-2) dans les derniers instants

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Face à l’une des moins bonnes équipes de NWSL, l’OL Reign n’est pas passé loin de la correctionnelle contre Louiseville. Menée 2-0, la franchise de Seattle a trouvé les ressources pour arracher le nul en toute fin de match.

En se rendant dans le Kentucky, les joueuses de l’OL Reign ne pensaient sûrement pas galérer autant contre le Racing Louiseville. Au contraire, face à une formation qui était toujours à la recherche d’une première victoire, l’objectif était de mettre la pression en haut du tableau. Il n’en a rien été et les joueuses de Laura Harvey ont avant tout cherché à sauver les meubles dans la nuit de samedi à dimanche. En ramenant un point du Kentucky, l’OL Reign peut s’estimer heureux, car tout n’a pas fonctionné comme il le fallait.

Malgré le retour de Megan Rapinoe dans le onze de départ, la franchise de Seattle s’est avant tout contentée de courir après le score. Menées 2-0 au moment de rentrer aux vestiaires, les Américaines ont dû batailler jusqu’au bout contre la lanterne rouge de NWSL. Pour le 1000e match dans l’histoire du championnat, le scénario a été dantesque. Un penalty transformé par Rapinoe à vingt minutes de la fin pour relancer le match, un rouge dans la foulée pour Louiseville et Huitema qui est venue offrir le point du nul à l’OL Reign au début du temps additionnel. Le club a limité la casse et peut s’estimer heureux que Portland et San Diego aient été respectivement accroché et battu dans cette 5e journée.