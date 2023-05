Un OL solide face au PSG grâce au duo Gilles - Renard (0-1)

Muselant l'attaque parisienne en 2e période, la paire Gilles - Renard a grandement compté dans la conquête du titre de l'OL ce dimanche. En revanche, la blessure de Cascarino laisse un goût amer. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.com.

Le top de PSG - OL (0-1) : le duo Gilles-Renard

Les grandes joueuses sont là dans les grands matchs, et ce dimanche, la doublette Vanessa Gilles - Wendie Renard a répondu présent en réalisant une prestation quasiment parfaite. En première période, elles ont toujours empêché leurs attaquantes de se retourner, forçant le PSG à jouer dans son camp. Rarement prises à défaut, les deux joueuses ont anticipé chaque mouvement offensif adverse. En deuxième période, elles ont écopé lorsque cela devenait difficile, enchaînant les interventions décisives dans leur surface. Certes, Paris ne pouvait pas compter sur Marie-Antoine Katoto et Kadidiatou Diani, mais la Canadienne et la Française ont remporté leur combat avec leurs vis-à-vis.

Le flop : inquiétude au sujet de Cascarino

Oui, il y avait de la joie dans le vestiaire lyonnais, et le titre acquis chez le meilleur ennemi soulagera un peu la douleur, mais on suivra avec attention les nouvelles concernant Delphine Cascarino. A la lutte avec Elisa De Almeida sur le côté de la surface, l’attaque des Fenottes semblait avoir pris le dessus, mais du bras, la défenseure francilienne a écarté son adversaire. Sur l’action, le genou de la Rhodanienne s’est dérobé, et alors que la Coupe du monde féminine se profile très vite (20 juillet au 20 août), cela pourrait être dommageable pour la joueuse de 26 ans. Elle a dû quitter ses coéquipières à la 55e minute, la tête dans son maillot, avant de laisser couler ses larmes. L’OL devrait communiquer dans les prochains jours sur son état de santé, en espérant que cette possible blessure ne la prive pas de l’événement planétaire.