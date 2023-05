OL - Mercato : Faivre en dit plus sur son futur

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Prêté à Lorient en cours de saison par l'Olympique lyonnais, Romain Faivre s'est exprimé au sujet de son avenir.

Suite à un début de saison compliqué à l'Olympique lyonnais, Romain Faivre a été envoyé en prêt du côté de Lorient. Depuis son retour en Bretagne, l'ancien Brestois retrouve des couleurs. Comparé à la majorité des joueurs prêtés par l'OL cette saison, lui enchaîne les minutes et les titularisations. Mais surtout, la semaine dernière, le Merlu a livré une grande performance sur la pelouse du Parc des Princes avec une passe décisive en guise de récompense (PSG 1 - 3 Lorient). Au cours d'une interview accordée à Ouest-France, le joueur sous contrat avec les Gones a évoqué son avenir.

"Il faudra prendre des décisions cet été"

"J’essaye de faire abstraction de tout ce qu'il va se passer cet été. Je suis bien ici, je veux finir la saison du mieux possible, faire de grosses performances pour justement redorer mon image, et reprendre de la confiance, gagner des matchs et se faire plaisir. M’imposer à Lyon ? Pourquoi pas !, a lancé Romain Faivre. On ne sait pas de quoi le destin est fait. Lorient ? Je suis en prêt sec, donc normalement, c’est impossible de rester. Il faudra prendre des décisions cet été, et l’avenir nous le dira." Même si le joueur semble concentré sur ses derniers matches dans "La ville aux cinq ports", il n'exclut pas un futur qui s'inscrit sous le maillot rouge et bleu. Néanmoins, il reste à voir quel sera l'objectif des dirigeants lyonnais avec le joueur de 24 ans. Pour rappel, son contrat avec l'Olympique lyonnais s'étend jusqu'en 2026.