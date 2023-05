Grégory Doucet est venu féliciter les joueuses de l’OL

Grégory Doucet, maire de Lyon (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant la séance ouverte au public ce mercredi, Grégory Doucet a pris quelques minutes avec les joueuses de l’OL. Le Maire de Lyon les a félicitées pour les deux titres acquis en une semaine.

L'ambiance était bon enfant ce mercredi sur le terrain d'honneur Gérard Houiller. Il faut dire qu'avec un titre de championnes de France acquis à une journée de la fin, les joueuses de l'OL ont désormais l'esprit libéré et n'auront pas la pression du résultat samedi face à Reims (17h30). L'objectif national rempli, il y avait de la joie et des sourires chez les Fenottes au moment de se présenter devant les quelque 300 supporters venus célébrer leurs championnes pour la séance collective ouverte au public.

"Vous faites la fierté de notre ville"

Entre le Media Day et le début de la séance, les joueuses de Sonia Bompastor ont reçu la visite de Grégory Doucet. Le Maire de Lyon a pris quelques minutes sur la pelouse de Décines pour féliciter en personnes les Lyonnaises pour cette saison remplie. Malgré la déception en Ligue des Champions et ce coup du sort contre Chelsea, l'OL a fait main mise sur les trophées nationaux. Après le Trophée des championnes au début de la saison, la Coupe de France et la D1 féminine sont venues s'ajouter à l'armoire à trophées déjà bien remplie (36). L'occasion pour le Maire de Lyon de remercier les coéquipières de Wendie Renard.