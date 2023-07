OL - Mercato : Habib Keita va s’engager 4 ans à Clermont

Prêté la saison dernière à Courtrai, Habib Keita ne va pas avoir de nouvelles chances à l’OL. Le milieu malien va s’engager avec Clermont pour les quatre prochaines saisons.

L’hiver dernier, Clermont avait déjà fait le forcing et avait été à deux doigts de conclure l’affaire. Toutes les parties avaient trouvé un accord et il a finalement fallu que Courtrai revienne sur sa parole et fasse capoter l’affaire. Six mois après, Habib Keita (21 ans) n’est plus un joueur du club belge, qui l’a placardisé toute la seconde moitié de saison, et est redevenu un joueur de l’OL depuis le 1er juillet et la fin de son contrat.

Néanmoins, les heures du milieu malien entre Rhône et Saône sont comptées et il y a de très fortes chances que Keita ne soit pas présent à la reprise du 6 juillet, que ce soit avec les professionnels ou avec le groupe Pro 2 de Gueïda Fofana.

Sept matchs sous le maillot lyonnais

L’intérêt de Clermont n’a pas faibli ces derniers mois et le club auvergnat est revenu à la charge dès la saison terminée. Cette fois-ci est la bonne puisque Habib Keita va s’engager avec le CF63 pour les quatre prochaines années comme avancé par nos confrères de Goal.

En rejoignant l’Auvergne, le milieu de terrain va rapporter un peu plus d’un million d’euros à l’OL, club où la concurrence était trop rude pour se faire une place au soleil. En attendant l’officialisation, Habib Keita aura joué sept matchs avec le club lyonnais dont trois en Ligue Europa en 2021-2022.