OL - Mercato : un Lyonnais sur les tablettes du Dinamo Zagreb ?

Supporters du Dinamo Zagreb (Photo by Damir Sencar / AFP)

Alors que le Dinamo Zagreb fait son marché en France, le club croate aurait l'intention de mettre la main sur un joueur de l'OL.

Le 7 juin dernier, Maxime Bernauer officialisait son départ du Paris FC pour rejoindre le Dinamo Zagreb. Le club croate recrute un joueur venant de France, qui pourrait être le premier d'une longue liste. Les Modri se seraient déjà positionnés sur plusieurs joueurs de l'Hexagone. En Ligue 2, Mohamed Kaba (Valenciennes) et Ibrahim Sissoko (ex-Sochaux) sont cités. Désormais, les sextuples champions de Croatie en titre s'attaquent désormais à l'élite. Selon L'Équipe, un joueur de Rennes et un autre de l'OL sont aussi dans le viseur.

L'évidence Lovren

Quand le Dinamo Zagreb s'intéresse à un joueur lyonnais, les regards sont forcément tournés vers Dejan Lovren. L'international croate (78 sélections), a joué 55 matchs dans son club formateur. Cependant, le défenseur est inculpé pour faux témoignages dans le cadre de son transfert vers l'OL en 2010. Dans ce contexte, l'ancien de Liverpool pourrait bien être refroidi à l'idée d'un retour. De plus, le profil du joueur de bientôt 34 ans n'est pas celui souhaité récemment par le Dinamo, qui rechercherait des profils plus jeunes. Les dirigeants lyonnais devront donc être vigilants à ne pas ne se faire arracher une pépite par un club qui, lui, devrait jouer une coupe d'Europe.