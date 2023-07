Doublure d'Emerson puis de Nicolás Tagliafico, Henrique devrait rempiler dans ce rôle pour sa troisième saison à l'OL.

En deux saisons, Henrique n'a disputé que 32 rencontres depuis son arrivée à l'OL. Le latéral gauche a débarqué à l'été 2021 en provenance de Vasco de Gama. Le Brésilien sortait d'une expérience assez mitigée puisque les supporters se montraient même satisfaits de le voir quitter l'ancien club de Juninho, lui-même à l'origine de ce transfert.

Le manque de temps de jeu n'a pas l'air de marquer le joueur. Toujours souriant et combatif, son état d'esprit a souvent été loué par les supporters et ses coachs. Pourtant, Henrique n'a jamais semblé convaincre Peter Bosz et Laurent Blanc, qu'ils l'ont toujours considéré comme une doublure.

Bis repetita la saison prochaine ?

Lors de sa première année à l'OL, le joueur de 29 ans était la doublure d'Emerson Palmieri. L'Italien s'éteint au fil des journées avant de perdre sa place au profit de l'ancien du Vasco, qui joue bien plus en fin de championnat. Lors du mercato, il n'est toutefois jamais envisagé que cette place de titulaire lui soit réservée la saison suivante. Un nouveau latéral gauche sera donc cherché après le retour d'Emerson à Chelsea.

Henrique voit alors Nicolás Tagliafico arriver dans le Rhône. L'Argentin devient un élément indéboulonnable du onze de départ lyonnais et est même le joueur le plus utilisé de l'OL. Malgré une fatigue physique du sud-américain lors des derniers matchs, le Brésilien n'a jamais su rivaliser. Les deux coéquipiers partagent même un profil assez similaire qui n'offre pas d'alternative à l'équipe. Même en cas de départ du champion du monde, la saison à venir s'annonce semblable à la dernière pour Henrique. Il reste, cependant, l'un des plus petits salaires de l'effectif. Son contrat prend fin en 2024.