Après l'officialisation de son départ à Al-Rayyan, Thiago Mendes a fait ses adieux à l'OL sur son compte Twitter, ce vendredi.

C'est l'heure des adieux pour Thiago Mendes. Arrivée à l'été 2019 en provenance de Lille, le milieu défensif quitte l'OL après quatre saisons entre Rhône et Saône. Il rejoint le club qatari d'Al-Rayyan, ancien club coaché par Laurent Blanc, pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros. Le bilan du Brésilien à Lyon est plutôt mitigé. Bien que son nombre d'apparitions s'élève à 143 matchs, il ne s'est jamais vraiment imposé comme un titulaire indiscutable au poste de sentinelle.

"Merci beaucoup OL, tu es géant"

Touché par son départ, Thiago Mendes a souhaité remercier l'OL dans un message Twitter : "Je n’ai pas de mots pour dire à quel point j’étais heureux dans cet endroit, à quel point je me sentais chez moi dans ce pays, et aujourd’hui, je viens dire au revoir à cette maison avec le cœur lourd et le bagage plein de bons souvenirs. Merci beaucoup OL, tu es géant." Le club lyonnais a quant à lui déjà anticipé ce départ. Après l'arrivée de Skelly Alvero en provenance de Sochaux, Renato Tapia devrait suivre dans les prochaines heures.