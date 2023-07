OL : les premiers mots de Clinton Mata sous le maillot lyonnais

Après l'officialisation de son arrivée à l'OL, Clinton Mata a donné sa première interview en tant que joueur lyonnais.

À peine arrivé et déjà sous le feu des projecteurs. Clinton Mata a donné sa première interview sur la chaîne du club, ce vendredi. Comme à son habitude, le nouveau lyonnais s'est montré très souriant, sans doute heureux de vivre cette nouvelle aventure dans le Rhône. "C'est un grand honneur pour moi de pouvoir faire partie de cette famille lyonnaise" s'est-il félicité.

Un défenseur polyvalent

Joueur polyvalent, il a pu préciser le registre dans lequel il était le plus à son aise. "J'ai été formé en tant que milieu de terrain. Je me suis ensuite retrouvé sur le flanc droit, explique Mata au micro d'OL Play. Ivan Leko a d'abord eut l'idée de me faire jouer piston puis j'ai reculé parmi les trois de derrière. Je suis capable de jouer latéral droit dans une défense à quatre et central-droit dans une défense à quatre."

Quand on lui demande quel type de latéral il est, l'international angolais (8 sélections) met encore une fois sa polyvalence en avant. "Je peux être offensif et défensif. Mais, mon rôle est avant tout défensif, car je suis un défenseur. Si je peux m'infiltrer dans la surface adverse, je le fais avec plaisir. Avec Bruges, on avait la possession à 90% des matchs, donc je me retrouvais assez haut. Lyon a aussi l'intention d'être dominant à chaque rencontre, ça permet au latéral de jouer souvent dans le camp adverse."

Lyon après le tour de Belgique

Après des passages à Eupen, Genk, Charleroi et Bruges, Clinton Mata quitte le plat pays à 30 ans. "J'ai fait le tour de la Belgique. C'était important pour moi de saisir cette opportunité. C'est un grand honneur de savoir que l'OL est venu toquer à la porte de Bruges et de moi-même."

Comme Skelly Alvero, quelques jours plus tôt, le défenseur s'est montré très élogieux sur son nouveau club. "Je me souviens des grands matchs de l'OL. Notamment contre Barcelone, quand Juninho marque un coup presque au poteau de corner. Benzema, Ben Arfa, Malouda, Fred. Je jouais avec Sonny Anderson sur ma console. C'est un club avec une grande histoire." Si les références lyonnaises de Clinton Mata commencent à dater, il aura l'occasion d'en devenir une, cette saison.