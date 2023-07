Deuxième recrue estivale de l’OL, Clinton Mata a participé à la séance d’entraînement ce vendredi. Comme le latéral droit, Skelly Alvero était, lui aussi, là.

Ça y est, les choses sérieuses ont repris pour les joueurs de l’OL. Depuis jeudi, ils sont sur le pont pour préparer une saison 2023-2024 qui doit être celle du renouveau pour le club lyonnais. En plus des séries de tests physiques organisés le matin, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont droit une deuxième séance l’après-midi, mêlant travail physique et jeu avec ballon.

Ce vendredi n’a pas dérogé à la règle pour un groupe de 26 du côté de Décines avec une ration sur l’un des terrains du centre d’entraînement en fin d’après-midi. Sous la chaleur lyonnaise, Laurent Blanc a observé de loin ses ouailles travailler avec Cédric Uras, Alexandre Farhi et Antonin Da Fonseca.

De nombreux jeunes de l'Académie

Dans cet après-midi ensoleillé, Clinton Mata a vécu ses premiers pas en tant que joueur de l’OL. Ayant été présenté officiellement jeudi, le latéral droit angolais a revêtu ses équipements, numéro 22 floqué sur le pectoral droit. Tout comme l’ancien du Club Bruges, Skelly Alvero était, lui aussi, présent et il est difficile pour lui de passer inaperçu, mettant quasiment une tête de plus à tous ses nouveaux coéquipiers.

Au sein de ce groupe de 26 joueurs, nombreux étaient les jeunes de l’Académie. Derrière Mohamed El Arouch, Sekou Lega et Achraf Laaziri comme chefs de file, Yacine Chaïb, Pathé Mboup, Mathieu Patouillet, Justin Bengui, Mamadou Sarr et Mahamadou Diawara étaient de la partie. Tout ce beau monde va poursuivre ces séances jusqu’à dimanche et un départ vers les Pays-Bas pour un stage de dix jours.

Le groupe présent vendredi : Lopes, Riou, Patouillet, Bengui - Kumbedi, Mata, Lovren, Ndiaye, M.Sarr, Laaziri, Chaïb - Lepenant, Tolisso, Reine-Adelaïde, Diawara, Alvero, Sanchez, Camilo, El Arouch - Lacazette, Jeffinho, A.Sarr, Mboup, Lega, Faivre, Kadewere