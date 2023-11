Au lendemain de la non-décision de la commission de discipline après OM - OL, Dejan Lovren s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux.

Décidément l’Olympico annulé reste en travers de la gorge de Dejan Lovren. Dans la soirée du dimanche 29 octobre, il avait déjà été l’un des premiers joueurs de l’OL à prendre la parole sur les réseaux sociaux, regrettant amèrement les événements survenus à Marseille. "Ce qu'il s'est passé ce soir, pour notre coach et pour nous, était au delà de toute mesure. [...] Cela n'a plus rien à voir avec le football. Si la loi ne change pas, un jour il sera trop tard. Le gouvernement doit faire quelque chose", avait demandé le Croate.

"Rien n'a changé"

Ce jeudi, Dejan Lovren s’est de nouveau exprimé via ses propres canaux de communication, déplorant l'inaction des instances suite aux événements. “Rien n'a changé. Tout continuera comme si de rien n’était auparavant. Bravo”, a-t-il ironiquement écrit. Le défenseur central de l’OL réagit au lendemain de l’annonce de la commission de discipline de la LFP quant à la non-sanction contre l’Olympique de Marseille. L’instance estime que les incidents survenus aux abords du Vélodrome (caillassage du bus de l’OL blessant au visage Fabio Grosso) se sont déroulés dans une zone qui n’appartient pas à la responsabilité du club phocéen.

Pas avare de mots depuis les événements à Marseille, le joueur passé par Liverpool s’était aussi exprimé sur le climat actuel en France. "Cela aurait pu se terminer tragiquement et si quelque chose ne change pas, la prochaine fois sera une tragédie encore plus grande", avait-il déclaré au micro de RTL, chaîne de télévision croate. "Je pense que les lois doivent être modifiées de toute urgence. C'est complètement fou. [...] Je ne sais pas comment un homme peut vivre ainsi, ce n'est pas une vie normale. J'ai le sentiment que je vis quelque part loin à l'Est, pas en Europe", expliquait Dejan Lovren.