Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France et aucun joueur de l’OL n’en fait partie. Il faut remonter à novembre 2021 pour retrouver un Lyonnais.

Il semble loin le temps où l’OL était encore un pourvoyeur régulier de l’équipe de France. Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste pour le dernier rassemblement de l’année et, sans surprise, aucun joueur actuel de l’Olympique lyonnais ne fait partie des 23 sélectionnés. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, qui comptent respectivement 28 et 16 capes, n’ont désormais plus leur place sous le maillot bleu.

Léo Dubois, le dernier des Mohicans

Le dernier Lyonnais appelé par Didier Deschamps n'est autre que Léo Dubois. Le 16 novembre prochain, on fêtera tristement les deux ans de la dernière cape de l’ancien latéral droit de l’OL, lors d’une victoire en Finlande (0-2). Sorti blessé ce jour-là, il n’a plus jamais été appelé par Didier Deschamps depuis.

Lors de la dernière liste du sélectionneur en octobre, les amoureux de l’Académie pouvaient apprécier l’arrivée dans le grand bain de Malo Gusto et Castello Lukeba. Les deux défenseurs formés à l’OL n’ont pas été appelés ce jeudi, passant derrière de Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé de retour de blessure. Les Bleus vont affronter Gibraltar (17 novembre) et la Grèce (21 novembre) et doivent prendre au moins trois points pour être assurés de faire partie des têtes de série au tirage au sort de l’Euro.