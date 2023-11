La victoire de l'OL contre St-Pölten (2-0) mercredi a été acquise sans trembler, mais avec plusieurs imprécisions inhabituelles. Pas de quoi alarmer la coach Sonia Bompastor.

Il fallait se frotter les yeux plusieurs fois mercredi soir au moment de regarder la tableau d'affichage du Parc OL. Malgré 35 tirs à 4, les Fenottes ne se sont imposées que de deux petits buts contre St-Pölten (2-0) en Ligue des champions. Habituées aux scores fleuves cette saison, les joueuses de Sonia Bompastor ont été assez imprécises lors de cette deuxième journée. "On a fait beaucoup d'erreurs techniques, nous avons eu un manque cruel de justesse. Quand on est dans un soir où il y a moins de réussite comme ce soir, la performance au bout n'y est pas", a commenté la coach lyonnaise en conférence de presse.

"Il ne faut pas trop s'alarmer"

Pourtant, le résultat est bien au rendez-vous et on ne peut pas vraiment dire qu'il soit acquis dans la douleur au vu de la domination de l'OL. Cette onzième victoire de la saison toutes compétitions confondues (Trophée des championnes inclus) reste pourtant la moins aboutie. "Ce n'est pas notre meilleure prestation de ce début de saison, concède Sonia Bompastor. On va analyser, tirer les bons enseignements. Par rapport à nos matchs précédents, on a manqué d'efficacité."

La faute également à Carina Schlüter et ses onze arrêts. L'OL s'est d'ailleurs souvent cassé les dents sur le bloc aussi compact que bas des Autrichiennes avant de buter sur le denier rempart. Sonia Bompastor affirme que le visage affiché mercredi par son équipe n'est pas celui que l'on doit retenir : "Il faut se rappeler tous les bons matchs que nous avons effectués. Il ne faut pas non plus trop s'alarmer." Les succès précédents prêtent bien plus à l'optimisme.