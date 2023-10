Interrogé sur la situation actuelle de l'OL, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a exprimé son inquiétude quant à la politique de John Textor, jugée "illisible".

Alors que l'Olympique lyonnais pointe actuellement à la dix-septième place de Ligue 1, on ne peut pas vraiment dire que la première saison de l'ère John Textor commence idéalement. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et supporter des Gones, s'est d'ailleurs montré sceptique à propos de l'homme d'affaires américain et de sa politique au micro de BFM Lyon.

"Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible", a-t-il clamé jeudi. L'élu rhodanien évoque notamment un retour sur investissement que l'on promettait rapide, mais qui tarde finalement à se faire apercevoir.

Vente des bijoux de famille

Nostalgique du temps où il pouvait travailler main dans la main avec le club comme sous la présidence de Jean-Michel Aulas, le président de la Métropole lyonnaise est également soucieux de la "perte des actifs". Il redoute notamment celle de l'Arena, inaugurée le 23 novembre prochain par les basketteurs de l'ASVEL.

John Textor et ses associés ont racheté OL Group en décembre 2022. "Et que voit-on ?, s'interroge Bruno Bernard. Jean-Michel Aulas est débarqué rapidement et un peu brutalement. Et on est en train de vendre les bijoux de famille : OL Reign, les filles de l’OL, maintenant l’Arena et aussi les meilleurs joueurs. Tout cela n’est pas très lisible et je suis naturellement inquiet."