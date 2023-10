OL : Fabio Grosso ressent une "responsabilité"

Conscient que depuis quelques années, le niveau sportif de l'OL régresse, Fabio Grosso estime malgré tout que l'équipe peut "faire mieux".

Parti en 2009 de l'OL, Fabio Grosso avait laissé le club à la 3e place du championnat en tant que joueur. A son retour au mois de septembre 2023, il retrouve une formation relégable en Ligue 1, très loin de ses meilleures années. Le défi pour l'Italien est de parvenir à faire sortir l'Olympique lyonnais de la crise.

Interrogé par nos confrères du Progrès sur ce qu'il avait observé de l'évolution des septuples champions de France (2002-2008), l'ancien coach de Frosinone a bien sûr constaté que "le niveau sportif avait un peu baissé". Mais il croit ce groupe capable de rebondir. "On ne peut pas se cacher avec ça, mais on a les qualités pour faire mieux. On est tous conscients de ça, on a une grande responsabilité parque les gens te supportent, t’aiment, et veulent que tu donnes tout pour ce maillot-là. Je ressens cette responsabilité", a-t-il reconnu.

"On doit avoir cette ligne commune"

Au cours de l'entretien, Grosso s'est aussi exprimé sur la nature de ses relations avec son effectif. "Je leur dis que ma porte est ouverte, on peut discuter de ce que l’on fait, ce que l’on travaille. On peut se dire, c’est bien ou pas, mais avant, il y a des choses qui font que l’on prend des décisions. Je respecte les caractères de chacun, et je ne veux changer personne, mais on doit avoir cette ligne commune, nécessaire pour atteindre les objectifs", a-t-il affirmé.

Un discours qui rejoint notamment celui de Clinton Mata. Pour revenir à des hauteurs plus respectables pour une équipe comme l'OL, sans même parler d'Europe, il faudra en effet certes du talent et des qualités physiques, mais surtout de la cohésion. Or, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ne dégagent pas encore ce sentiment lorsqu'on les observe jouer ensemble. Fabio Grosso parviendra-t-il à leur inculquer cela ? Si c'est le cas, le technicien transalpin aura déjà réalisé une partie de sa mission.