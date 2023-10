Formé à l'OL, Maxime Gonalons évolue désormais au Clermont Foot. Malgré la situation délicate des deux clubs, l'ancien capitaine des Gones a hâte de retrouver le Groupama Stadium.

Sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, Maxime Gonalons a tout connu ou presque. Parti à l'AS Roma en 2017, le natif de Vénissieux, qui a longtemps honoré le brassard de capitaine de son club formateur, reviendra chez lui ce dimanche (21 heures) avec le maillot du Clermont Foot.

Dans les colonnes du Progrès, le milieu de terrain défensif avoue qu'il ne s'attendait pas à une confrontation entre l'avant-dernier et la lanterne rouge de Ligue 1 pour de telles retrouvailles. « Le cadre de cet OL - Clermont était impensable », avoue-t-il. Selon lui, ce match pourrait déjà compter pour le maintien.

Souvenirs et coiffeur

C'est la première fois que Maxime Gonalons jouera au Groupama Stadium avec un autre club que l'OL. Travaux obligent, il n'a pu y jouer qu'un an et demi lorsqu'il évoluait à Lyon. Théâtre d'une épopée jusqu'en demi-finale de Ligue Europa (en 2016-2017, élimination face à l'Ajax Amsterdam), le stade lui évoque tout de même de très bons souvenirs. "Je suis très content de retourner là-bas, j’y vais de temps en temps. Je suis même allé voir des matchs. On verra si le public m’applaudira, je ne sais pas."

Au moment de refouler cette pelouse, il veut même se mettre sur son 31 : "Je vais aller chez le coiffeur pour être présentable, sinon ils vont dire : 'Mais il sort d’où Max ?'" Pas suffisant toutefois pour lui faire perdre de vue son objectif : décrocher la première victoire de la saison clermontoise chez une bête lyonnaise blessée.