Le nouveau défenseur central clermontois Andy Pelmard va donner du fil à retordre à l'attaque lyonnaise dimanche (21 heures). Il est tout simplement le joueur le plus rapide de Ligue 1.

Dernier du championnat, le Clermont Foot est en perte de vitesse indéniable. Mais ce n'est sûrement pas à cause d'Andy Pelmard puisque celui-ci est le joueur le plus rapide de Ligue 1 depuis le début de saison. Avec une pointe chronométrée à 36,14 km/h, il devance notamment Jonathan Clauss. À noter qu'aucun joueur de l'Olympique lyonnais ne fait partie de ce classement honorifique.

Avantage Clermont sur la ligne de départ

Arrivé en provenance du FC Bâle cet été, Andy Pelmard s'est directement fait une place dans la défense centrale auvergnate. Axe gauche au soutien de l'offensif Jim Allevinah, celui qui a été formé à l'OGC Nice permet de combler de nombreux espaces par sa vitesse. Ainsi, les ailiers rhodaniens, d'Ernest Nuamah à Rayan Cherki, auront du pain sur la planche pour se défaire de son marquage.

Si les hommes de Fabio Grosso évitent d'être flashés, ils sont surtout ceux qui affichent le plus bas total de kilomètres parcourus en Ligue 1. Avec 113,4 kilomètres, les Lyonnais sont distancés par le Clermont Foot, treizième avec 135,4 bornes au compteur. Les Auvergnats peuvent d'ailleurs compter sur Johan Gastien, binôme de Maxime Gonalons au milieu de terrain et actuel deuxième joueur parcourant la plus grande distance par match (13,31 kilomètres en moyenne). Le double tenant du titre est seulement devancé par Adrien Thomasson. Encore une fois, pas de trace d'un joueur de l'OL dans le top 10.