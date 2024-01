Oleksandr Zinchenko (Arsenal) et Arnaut Danjuma (Everton)(Photo by Paul ELLIS / AFP)

Dans le viseur de l’OL, Arnaut Danjuma serait d’accord avec le club lyonnais. Seulement, le Néerlandais doit attendre qu’Everton casse son prêt originel, chose qui semble prendre du temps.

En postant une photo sur ses réseaux sociaux, Arnaut Danjuma a parfaitement réussi à remettre de l’huile sur le feu alors que son avenir est au centre des discussions. S’affichant avec son agent dans un jet privé, l’ailier néerlandais ne pouvait pas mieux s'y prendre pour continuer à faire enfler les rumeurs. Prêté depuis le début de la saison par Villarreal à Everton, Danjuma serait pourtant bien d’accord pour arriver à l’OL cet hiver et suivre les traces de son compatriote Memphis Depay qui avait, lui aussi, quitté la Premier League pour la Ligue 1. Seulement, tout n’est pas si simple puisqu’il faut déjà casser le prêt qui lie le joueur aux Toffees. Un détail, mais pas des moindres.

"Nous avons le contrôle sur ces situations"

Ce week-end, le club de Liverpool reçoit Aston Villa (dimanche, 15h) à Goodison Park et Arnaut Danjuma est attendu. Interrogé sur la publication et les rumeurs entourant son joueur, Sean Dyce a clairement sorti les barbelés. Pas question pour le coach anglais d’entendre parler de départ. À l' écouter, Danjuma sera même en tenue dimanche face à son public. "La situation est simple : c'est un joueur d'Everton. Il a joué le dernier match et a de bonnes chances de jouer le prochain. J'ai eu quelques mots avec lui car cela semble excessif d'aller de Manchester à Liverpool en avion ! Il n'a rien dit d'autre qu'il voulait travailler dur et jouer. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons été mis à rude épreuve à bien des égards. Le problème, c'est que tous ces joueurs ont des agents, nous ne pouvons pas tout contrôler. On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas contrôler les joueurs, encore moins les agents. C'est un joueur d'Everton. Nous avons le contrôle de toutes ces situations."

Ne souhaitant pas être le dindon de la farce, le 17e et premier non relégable de Premier League compte bien faire valoir ses droits. Quitte à faire traîner les négociations.