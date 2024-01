OL - Mercato : Adryelson et Fofana ont déjà séduit Sage

Arrivés ces derniers jours à l’OL, Adryelson et Malick Fofana ont déjà réussi à donner un aperçu de leurs qualités. Pierre Sage s’est félicité pour ces deux arrivées, qui demandent juste à être confirmées sur le terrain.

Il n’a fallu qu’une mini-séquence de l’entraînement de vendredi publiée sur les réseaux du club pour que le sourire s’affiche sur les visages de certains supporters de l’OL. On y voit Malick Fofana faire parler sa vivacité ainsi que son aisance technique avant que son tir ne soit repoussé par un tacle in extremis d’Adryelson pour empêcher un but. Ce ne sont que quelques secondes sur plus d’une heure d’entraînement, mais voir les deux recrues déjà dans le vif du sujet a forcément donné un peu de plaisir aux Lyonnais. Dimanche (17h05) au Havre, les deux recrues seront très certainement du voyage avec Lucas Perri.

Avec seulement cinq séances pour les Brésiliens et trois pour le Belge, on ne peut pas dire que les automatismes soient déjà là avec leurs nouveaux coéquipiers, mais Pierre Sage est plutôt satisfait de ce qu’il a pu observer pour le moment. "Adryelson est très agressif. Il amène quelque chose à l’entraînement, c’est-à-dire que ses partenaires vont devoir jouer et construire des choses en fonction de ses caractéristiques, et c’est intéressant pour la progression des uns et des autres."

Présents au Havre dimanche ?

À 26 ans, le défenseur brésilien va devoir composer avec la concurrence dans l’axe de la défense, mais si Pierre Sage vient à repasser à un système à trois centraux, Adryelson pourrait bien profiter de la suspension de Dejan Lovren pour connaitre ses débuts avec l’OL. En sera-t-il de même pour Malick Fofana ? Le jeune Belge devrait avant tout démarrer sur le banc s’il vient à être retenu dans le groupe lyonnais.

Toutefois, les qualités sont là, il en a déjà fait étalage sur les deux séances et son entraîneur n’a pas mis longtemps à les détecter, même s’il demande de la patience. "C’est un joueur qui a beaucoup de gaz, capable de faire des différences sur ses premiers appuis, et d’éliminer son adversaire sur ses premières touches de balle. Il peut se développer encore au contact des joueurs expérimentés dans ce secteur de jeu."