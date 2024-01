Mercato : Riou "devait prolonger" à l’OL

Rémy Riou dans le but lyonnais lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Gardien remplaçant d’Anthony Lopes pendant un an et demi, Rémy Riou a été libéré par l’OL pour rejoindre le Paris FC. Le gardien de 36 ans avait entamé des discussions pour prolonger avant que ne vienne Lucas Perri.

Il fait partie de ces gardiens qui se sont partagés les 49 matchs durant lesquels Anthony Lopes était absent depuis qu’il est devenu titulaire dans le but de l’OL. Revenu dans son club formateur à l’été 2022, Rémy Riou souhaitait boucler la boucle, lui qui avait la trentaine déjà bien tassée. Ce retour lui a permis de porter pour la première fois le maillot de l’OL chez les pros, mais il n’a pas pu y terminer sa carrière, à son grand regret. "Il était prévu que je resigne à l'OL, mais il y a eu pas mal de changements, a-t-il reconnu dans les colonnes du Parisien ce samedi. J'ai préféré trouver un autre challenge. Forcément, quitter son club et sa ville à 36 ans est un choix difficile. Mais pour kiffer sa vie, il faut parfois sortir de sa zone de confort."

"C'était émouvant contre Pontarlier"

Ayant signé au Paris FC durant la semaine, Riou va jouer les grands frères pour le jeune gardien parisien, Obed Nkambadio. Un rôle qu’il occupait déjà dans le vestiaire de l’OL du haut de ses 36 ans. C’est donc tout logiquement que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont souhaité lui rendre un dernier hommage dimanche dernier contre Pontarlier (0-3). À quelques minutes de la fin, Anthony Lopes lui a cédé sa place ainsi que le brassard pour une dernière virée lyonnaise qui restera gravée. "C'était émouvant. Je ne pensais pas avoir laissé une telle image. Être remercié comme cela, ça fait chaud au cœur. J'essaye d'être bienveillant et sympa. Quand on donne, on reçoit forcément en retour." Poussé vers la sortie en raison de l’arrivée de Lucas Perri, Rémy Riou va malgré tout suivre avec attention l’OL avec un maintien rapide à espérer.