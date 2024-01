OL : dix Fenottes dans le top 100 des joueuses de l’année

Eugénie Le Sommer et Lindsey Horan lors du match Juventus – OL (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Comme chaque année, The Guardian publie son top 100 des meilleures joueuses. En 2023, l’OL place 10 éléments, mais loin des places d’honneur.

L’année 2024 a déjà commencé depuis bientôt une semaine, mais The Guardian a décidé de faire un ultime bilan de ce qu’il s’est passé en 2023 sur la planète football. Comme à chaque passage de la nouvelle année, le journal britannique a livré son top 100 des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses sur l’année écoulée. 2023 n’a pas échappé à la règle avec un classement définitif publié vendredi. Comme pour le Ballon d’Or, Aita Bonmati rafle la mise avec ce titre de meilleure joueuse de l’année devant Sam Kerr (Chelsea) et sa compatriote du FC Barcelone, Salma Parraluelo. Dans ce top 100, l’OL est bien représenté puisque dix éléments utilisés par Sonia Bompastor ont trouvé grâce aux yeux des votants. Seulement, il ne faut pas regarder sur les dix premières places pour voir une Fenotte.

En prenant la douzième position, Kadidiatou Diani, qui sera absente pour quelques matchs, est la première Lyonnais de ce classement, suivie de Lindsey Horan 21e et Wendie Renard 28e. Malgré les trois titres sur la scène nationale, l’OL n’a donc pas fait le poids dans ce classement, exercice qui est toujours subjectif. À ces trois joueuses, Selma Bacha (43e), Melchie Dumornay (46e), Christiane Endler (49e), Eugénie Le Sommer (51e), Daniëlle van de Donk (54e), Ellie Carpenter (58e) et Damaris (96e) viennent se greffer à cette liste. Beaucoup de représentantes donc, mais loin des places de choix.