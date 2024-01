Le Havre - OL : les Lyonnais vont découvrir le Stade Océane

En Ligue 2 pendant quinze ans, Le Havre n’avait encore jamais évolué en Ligue 1 dans le stade Océane. Dimanche, ce sera une grande première pour l’OL en Normandie.

Il est considéré comme le "club doyen" du football français, mais son absence s’était fait remarquer depuis plusieurs années dans l’élite. Relégué de Ligue 1 en 2008-2009, Le Havre a passé toutes ces années en Ligue 2 avant de retrouver la lumière la saison dernière avec un titre de champion et donc une montée dans l’élite. Quinze ans après, le HAC a pour mission de se maintenir et pointe actuellement à la 11e place du classement, seulement trois longueurs devant l’OL. Entre les deux clubs, les échanges ont été nombreux ces dernières années avec notamment les venues de Ferland Mendy, Tino Kadewere et dernière Saël Kumbedi. Dimanche (17h05) marquera donc les retrouvailles entre Le Havre et l’Olympique lyonnais en Normandie pour la 1re fois depuis septembre 2008. À l’époque, la formation rhodanienne l’avait emporté 1-0 grâce à un but d’Ederson.

Premier déplacement en Ligue 1 depuis Lens pour les supporters

Quinze ans plus tard, les Lyonnais ne fouleront pas l’enceinte de Jules-Deschaseaux mais bien le Stade Océane. Malgré la descente en Ligue 2, le club normand avait inauguré un stade de 25 000 places en 2012 et ce sera bien à guichets fermés dimanche en fin d’après-midi, comme annoncé il y a quelques jours. En plus de supporters havrais qui répondront présents au complet pour la cinquième fois de suite, l’OL pourra compter sur un peu plus de 800 supporters. Ce sera le premier déplacement en Ligue 1 depuis le match contre Lens le 4 décembre dernier. À Marseille, le déplacement avait été interdit tandis qu’à Monaco, la LFP avait suspendu le parcage visiteurs pour un match suite aux gestes nazis et cris racistes au Vélodrome.