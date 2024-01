Présent dans le rassemblement depuis début janvier, Mama Baldé va lancer sa Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant de l’OL affronte la Côte d’Ivoire, pays hôte, avec la Guinée-Bissau (21h).

Tout un pays se prépare à l’évènement depuis plusieurs jours. Ce samedi marque le lancement officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en Côte d’Ivoire. Pour l’occasion, les Éléphants de Jean-Louis Gasset auront les honneurs de la cérémonie d’ouverture et du premier match ce samedi soir à 21h contre la Guinée-Bissau. Sans Paul Akouokou et Sinaly Diomandé, non retenus pour l’évènement, les Ivoiriens auront à cœur de lancer cette CAN 2024 à la maison.

Ils devront malgré tout se méfier des Bissau-Guinéens qui souhaitent jouer un rôle de trouble-fêtes dans ce groupe A avec la Guinée Équatoriale et le Nigéria. La tâche s’annonce malgré tout compliquée pour les coéquipiers de Mama Baldé. Même si l’attaquant de l’OL avait trouvé le chemin des filets, la Guinée-Bissau s’est lourdement inclinée en amical face au Mali (6-2) pour préparer cette CAN 2024. Pas l'idéal pour prendre confiance. À moins d’une énorme surprise, le retour de Baldé à Lyon devrait intervenir à l’issue de la phase de groupe. L'attaquant n'aura lors manqué que quatre matchs avec l'OL.