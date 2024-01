Kadidiatou Diani de retour pour St. Pölten - OL

Kadidiatou Diani lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Absente pour la reprise en 2024, Kadidiatou Diani a fait le voyage jusqu’en Autriche. L’attaquante de l'OL devrait connaitre quelques minutes contre St Pölten jeudi avant de pourquoi pas enchaîner contre Nantes.

Ce mercredi, il y avait du beau monde au GOLTC. Pendant que la réserve et le groupe de Pierre Sage s’entraînaient, des Fenottes étaient également sur le pont. En fin de matinée, pourtant, le groupe de Sonia Bompastor avait pris la direction de l’Autriche pour son match de Ligue des champions contre St Pölten. Toutefois, les blessées de longue date Melchie Dumornay et Wendie Renard sont restées à Lyon, tout comme Delphine Cascarino qui reste plus que jamais sur le retour. Les trois Lyonnaises ont été rejointes par Lindsey Horan. L’Américaine n’est pas blessée, mais bien suspendue après son carton rouge contre le SK Brann fin décembre.

Ce sont les seuls forfaits pour ce cinquième match de la phase de poule de la Ligue des champions. En effet, absente contre le Paris FC et pour la double confrontation contre Montpellier, Kadidiatou Diani est sur le retour. L’attaquante de l’OL a été retenue dans le groupe de 21 joueuses. Touchée musculairement, Diani était sur le chemin du retour, comme l’avait confié Sonia Bompastor avant le déplacement à Montpellier. Cette présence dans le groupe devrait permettre à la Française de grappiller quelques minutes en Autriche, avant de pourquoi pas enchaîner un peu plus dimanche en Coupe de France féminine contre le FC Nantes.

Le groupe de l'OL : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Marques, Mbock, Morroni, Sombath - Däbritz, Damaris, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Le Sommer