L’OL se déplacera à Metz le vendredi 23 février (21h)

Le vendredi 23 février à 21h, l’OL se déplacera sur la pelouse du FC Metz pour la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura lieu en même temps que France - Allemagne chez les féminines au Parc OL.

Ce ne sont pas les mêmes instructions mais cela ne va pas encore aider au développement du football féminin ou les supporters à se déplacer au stade Symphorien. Alors que l’équipe de France féminine affrontera l’Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations au Parc OL, les joueurs de Pierre Sage ne pourront pas aller voir jouer Eugénie Le Sommer et consorts le 23 février prochain. En effet, la LFP a décidé de programmer la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 entre Metz et l’OL le même jour et dans la même tranche horaire. Entre les Bleues et ses Lyonnais et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette , il faudra faire un choix pour les supporters lyonnais sous les coups de 21h.

Ce déplacement en Lorraine marquera la fin du marathon lyonnais en Ligue 1 en février après les réceptions de l’OM (4 février, 20h45) et Nice (16 février, 21h) ainsi que le déplacement à Montpellier le 11 à 17h05. Toutefois, si les Lyonnais trouvaient le moyen de sortir Lille en Coupe de France, le match contre Metz ne sera pas le dernier du mois avec un quart de finale programmé le 28 du mois. Pour en revenir au FC Metz, la formation messine avait réussi à accrocher l’OL sur sa pelouse à Decines avec un splendide but de Jallow. En instance de départ, Skelly Alvero avait également en fin de match pour son premier et unique but à l’heure actuelle avec l’OL.