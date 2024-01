Après la Ligue des champions cette semaine, les Fenottes accueilleront Nantes en Coupe de France le dimanche 28 février à 15h. On retrouvera Romy Fournier aux manettes.

Entre deux duels en Ligue des champions, face à St. Pölten jeudi et le Slavia Prague mercredi 31 janvier, les Fenottes seront opposées au FC Nantes en 8es de finale de la Coupe de France. Cette affiche, initialement prévue à 14h30 le dimanche 28 janvier, se jouera finalement le même jour, mais à 15 heures, toujours à Décines.

Nantes a eu 15 jours pour se préparer

Largement favorites, les joueuses de Sonia Bompastor devront néanmoins justifier sur le terrain leur statut de championnes en titre. Face au pensionnaire de Deuxième Division, l’OL aura aussi besoin de gérer les organismes, eux qui auront beaucoup donné en ce mois de janvier, avec au total six rencontres au compteur, et d’autres échéances capitales à venir. D’autant plus que son futur adversaire aura bénéficié de 15 jours pour se préparer, son déplacement à Lens en championnat ayant été reporté le week-end passé.

En attendant de voir comment le groupe lyonnais, qui est pour l’instant impérial, passera cette période décisive pour la suite, il faut déjà souligner que la partie contre les Nantaises se disputera sous la surveillance de Romy Fournier. Âgée de 32 ans, elle officie depuis plusieurs années sur les terrains de D1. Pour l’occasion, elle sera assistée d’Amira Amdouni et Siham Boudina. Quant à l’arbitre remplaçante, il s’agit de Cécile Bessière.