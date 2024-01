Après seulement cinq mois à l’OL, Diego Moreira a quitté le club lyonnais dimanche. Son désormais ex-entraîneur, Pierre Sage, estime que l’ailier avait une réelle marge de progression.

Cinq mois, neuf matchs joués pour à peine 400 minutes, l’aventure à l’OL a tourné court pour Diego Moreira. Débarqué le dernier jour du mercato estival, l’ailier portugais n’a pas fait de vieux os à Décines. Non pas qu’il ne se sentait pas bien entre Rhône et Saône, mais tout simplement parce que Chelsea en a décidé ainsi. Avec leur effectif pléthorique et leurs prêts à tour de bras, les Blues se sont retrouvés coincés cet hiver au moment de vouloir se libérer temporairement de certains éléments. Résultat des comptes, Diego Moreira a été rappelé en urgence, libérant ainsi une place pour un autre de ses coéquipiers londoniens. Le joueur, victime du football business de Chelsea, est donc rentré à Londres dimanche et va devoir se battre pour se faire une place dans le groupe de Mauricio Pochettino, ne pouvant plus jouer pour une troisième équipe cette saison.

"Une énorme marge de progression"

S’il n’avait pu se montrer décisif sur le temps de jeu qui lui avait été proposé à l’OL depuis le début de la saison, Diego Moreira avait tapé dans l’œil du formateur qu’est Pierre Sage. Interrogé sur le départ de l’ailier, l’entraîneur lyonnais avoue qu’il aurait "bien aimé travailler dans la durée avec lui, car je pense qu’il a une énorme marge de progression. Aujourd’hui, on est dans une situation où les deux clubs se sont entendus pour que ça libère les deux parties de leurs obligations et de la liberté. C’est un bon consensus." Un consensus qui a coûté malgré tout quelques millions d’euros à l’OL dans l’opération…