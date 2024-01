Coupe de France : Saint-Priest recevra Valenciennes à Bourgoin

Dans l’incapacité de pouvoir recevoir au Stade Jacques Joly, l’AS Saint-Priest ira finalement à Bourgoin-Jallieu pour recevoir Valenciennes, le 7 février prochain.

Présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Alexandre Muller n’avait pas caché sa fierté de pouvoir jouer un 8e de finale de Coupe de France, mais regrettait que l’AS Saint-Priest ne puisse pas accueillir ce match contre Valenciennes à la maison. Le Stade Jacques Joly ne répondant pas au cahier des charges de la FFF à ce stade de la compétition, l’ASSP devait donc trouver une solution de repli. Il y avait bien le Parc OL, seulement, la Fédération et le diffuseur beIN Sports ont eu la bonne idée de faire jouer l’OL et son club partenaire le même jour (7 février) à deux heures d’intervalle (18h30 et 20h30).

Impossible donc pour l’OL de rendre service, ce qui a provoqué la colère de notre consultant, Nicolas Puydebois. "À un moment donné, il faut savoir travailler, sortir de sa tour d'ivoire et regarder où se trouvent les choses, se renseigner et réfléchir un peu. Tu ne peux pas mettre le match de l'OL à 18h30 et celui de Saint-Priest à 20h30 dans la même région le même jour. Mettez de la compétence (à la FFF), a clamé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. On ne peut pas aller voir les deux rencontres, ils auraient pu décaler."

Rajon a l'habitude du foot

Face à ce cas d’urgence, Saint-Priest avait deux choix : le stade Pierre-Rajon (Bourgoin-Jallieu) ou Marcel-Verchère (Bourg-en-Bresse). C’est finalement l’enceinte iséroise qui accueillera la rencontre contre Valenciennes, comme l’a confirmé le club san-priot sur ses réseaux sociaux. C’est un moindre mal avec un stade qui n’est "qu’à" 30 minutes de Saint-Priest, même si ce n’est pas l’idéal pour un moment aussi historique. Fief du FCBJ, le stade Pierre-Rajon a l’habitude des matchs de foot et accueille d’ailleurs souvent l’OL en amical lors des préparations estivales. Il y a eu l’Ajax Amsterdam (2017), Fulham (2018), Servette Genève (2019), Bourg-en-Bresse (2021) et Dynamo Kiev (2022).