Après la fête à Jacques-Joly, Saint-Priest ne pourra pas recevoir Valenciennes dans son stade en 8es de finale de la Coupe de France. Le scénario idéal serait Bourgoin.

L'une des sensations des 16es de finale de la Coupe de France est venue du Rhône. Dimanche, l'AS Saint-Priest a éliminé sans aucune contestation Romorantin, pensionnaire de National 2 (4-1). C'était donc la fête dans l'enceinte Jacques-Joly, une vraie forteresse puisque l'ASSP a remporté toutes ses rencontres à domicile cette saison.

Une démonstration de la part de la formation de National 3, qui ambitionne un retour à l'échelon supérieur. "Je pense qu'on a fait le match parfait, a apprécié Alexandre Muller, notre invité dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. On jouait contre une équipe aguerrie en N2, mais dans notre groupe, nous avons aussi des gars habitués à évoluer plus haut, donc on savait qu'on pouvait le faire."

Valenciennes dernier de Ligue 2

Après cette grande performance, les joueurs de Michaël Napoletano vont se confronter à une adversité supérieure, à savoir Valenciennes, qui officie en Ligue 2. Sur le papier, la montagne semble difficile à gravir, mais le VAFC est actuellement dernier de son championnat. "Comme au tour précédent, au moment du tirage au sort, on est un peu déçus. Toutefois, nous jouons une équipe professionnelle alors on n'a pas à se plaindre. Et puis ils sont lanterne rouge, c'est peut-être jouable, a positivé le défenseur. C'est ce qu'on se dit, mais malheureusement, on ne pourra pas recevoir."

Car cette arme que constitue son public, le club partenaire de l'Olympique n'en bénéficiera pas, ou du moins pas chez lui. La Fédération a en effet annoncé au président, Patrick Gonzalez, que le Petit Poucet devait chercher une terre d'accueil pour le 8e de finale. Impossible d'organiser cela à Décines, puisque l'OL joue quelques heures plus tôt le mercredi (18h30 et 20h30).

Jusqu'à mercredi pour trouver une solution

Il fallait donc se tourner vers d'autres structures, mais le Rhône est peu armé en stade intermédiaire dont la capacité serait suffisante. Saint-Priest ne pourra pas s'établir à Balmont, dans le 9e arrondissement, ni à Villefranche-sur-Saône, Chasselay ou encore Gerland, plus aux normes pour le football. Ainsi, comme l'indique Le Progrès, l'affiche se tiendra hors du Rhône, soit à Pierre-Rajon (Bourgoin-Jallieu), soit à Marcel-Verchère (Bourg-en-Bresse), ou bien pire, une inversion à Valenciennes. L'option privilégiée par les dirigeants san-priots est la première évoquée, sachant qu'une solution doit être trouvée au plus tard mercredi.