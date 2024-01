CAN : scénario catastrophe pour le Ghana et Nuamah (OL)

Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Au terme d'un scénario invraisemblable (2-2), le Ghana est tout près de l'élimination à la CAN. Face au Mozambique, Ernest Nuamah n'a pas joué.

La Coupe d'Afrique des Nations cette année nous offre de nombreux scénarios complétement fous. Entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en difficulté, et le Ghana, le lundi 22 janvier 2024 restera gravé dans l'histoire de la CAN. Pourtant, tout avait bien débuté pour les Ghanéens.

Dès la 15e minute, Jordan Ayew a ouvert la marque sur penalty, une action qu'il répétera à la 70e (2-0). Devant à la marque, les Black Stars voyaient en plus l'Égypte, leur concurrent pour la deuxième place, lutter péniblement contre le Cap-Vert (2-2). Mais le temps additionnel de la rencontre a changé beaucoup de choses.

Le Ghana s'est effondré

S'effondrant, le Ghana a vu le Mozambique inscrire deux buts aux 91e et 94e minutes. Ce deux partout condamne les joueurs de Chris Hughton à la troisième place avec seulement deux points. Car de l'autre côté, les Égyptiens, avec une longueur de plus (trois unités), sont qualifiés, juste derrière les Cap-Verdiens (sept).

Officiellement, la compétition n'est pas encore terminée pour les coéquipiers d'Ernest Nuamah, qui n'a pas joué lundi. Mais il faudra un véritable miracle pour que les Ghanéens voient les 8es de finale. Avant les derniers matchs de la troisième journée de la phase de groupe, voilà les conditions pour qu'ils passent un tour supplémentaire : un nul entre le Cameroun et la Gambie, conjugué aux défaites la Zambie face au Maroc et de la RD Congo devant la Tanzanie. Il est donc possible que l'attaquant lyonnais rentre plus tôt que prévu, comme Mama Baldé (Guinée-Bissau).