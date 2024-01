Défaite une deuxième fois en deux matchs, la Guinée-Bissau a dit adieux à ses chances de qualification. De son côté, le Ghana a concédé le nul pendant que Nuamah est resté sur le banc.

Le secteur offensif de l’OL va-t-il se retrouver surpeuplé plus rapidement que prévu ? Avec les arrivées de Malick Fofana et Gift Orban, le club lyonnais a tenu parole en cherchant à se renforcer après les départs de Jeffinho et Tino Kadewere. La venue d’Arnaut Danjuma est toujours espérée avant le 31 janvier, mais il se pourrait bien que d’autres joueurs déjà présents au club s’invitent plus rapidement aux entraînements de Pierre Sage. Engagés dans la CAN 2023, Mama Baldé et Ernest Nuamah sont loin d’être dans une position idéale. Pire, pour le Bissao-Guinéen, les espoirs de se qualifier pour les phases finales sont désormais nuls et un retour à Lyon devrait intervenir à l’issue de la phase de poule. Titulaire après être sorti sur blessure lors du premier match, Baldé a joué 63 minutes dans la deuxième défaite en deux matchs de son pays (4-2) contre la Guinée-Équatoriale.

Baldé présent contre Rennes le 26 ?

Avec 0 point, la Guinée-Bissau ne peut plus finir troisième de son groupe suite à la victoire du Nigéria contre la Côte d’Ivoire et du système des confrontations directes pour départager deux équipes à égalité. Pour le Ghana, l’espoir de se qualifier directement ou de pouvoir faire partie des quatre meilleurs troisièmes est toujours là. Néanmoins, dans le choc contre l’Égypte jeudi soir, les Black Stars peuvent avoir des regrets.

Portés par Mohamed Kudus, auteur d’un doublé, ils ont mené par deux fois avant que l’attaquant du FC Nantes, Mostefa Mohamed n’égalise à un quart d’heure de la fin (2-2). Remplaçant au coup d’envoi, Ernest Nuamah n’est pas entré en jeu contre des Pharaons rapidement privés de Mohamed Salah, sorti sur blessure. Avec un point, le Ghana n’a pas son destin entre les mains, mais peut toujours y croire.