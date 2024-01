Mercato : Orban devient le premier Nigérian de l’OL

Nouvelle recrue de l’OL cet hiver, Gift Orban deviendra le premier joueur venu du Nigéria à porter les couleurs lyonnaises.

Depuis dimanche et le match contre Le Havre, ils sont désormais 581 et 582 joueurs à avoir porté le maillot de l’OL. Entrés en jeu en Normandie, Malick Fofana et Adryelson devraient rapidement être supplantés. Ce ne sera pas pour Lucas Perri qui devrait encore patienter un peu avant de garder les buts lyonnais. Toutefois, depuis jeudi soir, le club rhodanien compte une nouvelle recrue dans ses rangs. Contre un chèque de 12 millions d’euros (hors bonus), Gift Orban s’est engagé jusqu’en juin 2028 entre Rhône et Saône. Débarqué en provenance de La Gantoise, l’attaquant retrouvera Malick Fofana qu’il côtoyait encore récemment dans le club belge. En passe de devenir le 583e joueur de l’histoire lyonnaise, Orban sera quoi qu’il arrive un précurseur à l’OL.

Le 9 comme Anderson ou Lopez

En rejoignant la formation rhodanienne pour quatre ans et demi, le joueur de 21 ans devient par la même occasion le premier Nigérian à s’engager avec l’OL. Dans son histoire, le club a toujours entretenu une forte relation avec le continent africain, à l’image du partenariat signé avec le Dakar Sacré-Cœur, mais ce sera bien la première fois qu’un joueur originaire du Nigéria évoluera dans cette tunique lyonnaise. Pour l’occasion, ce sera avec le 9, numéro d’anciennes gâchettes historiques comme Sonny Anderson ou encore Lisandro Lopez. Ne reste plus qu’à espérer que Gift Orban suive les traces de ses glorieux aînés.