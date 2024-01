OL - Coupe de France : Bergerac a déjà la recette de l’exploit

Dans une rencontre qui s’annonce compliquée contre l'OL, le Bergerac Périgord FC croit malgré tout en ses chances de qualification. Le club bergeracois a déjà réussi par le passé des exploits.

Entre Bergerac et la Coupe de France, il existe une relation particulière depuis plusieurs années. Comme nous l’a confié Romain Escarpit, le club périgourdin n’est pas un novice à ce stade de la compétition que sont les 16es de finale et ne vient pas en victime assurée sur la pelouse de Beaublanc à Limoges ce vendredi soir (20h45). Malgré un statut de club amateur, le BPFC cultive la magie de la Coupe à travers des exploits qui font aujourd’hui l’histoire bergeracoise. Il y a forcément l’épopée 2021-2022 avec un parcours qui s’est terminé en quarts de finale.

À cette époque, Bergerac avait éliminé par deux fois un club de Ligue 1 avec le FC Metz en 32es de finale (0-0, 5-4 tab) puis l’AS Saint-Étienne, en huitième grâce à un but d’Escarpit (1-0). Seulement, ces matchs ne s’étaient pas joués à Limoges, loin du Périgord… Toutefois, la Coupe de France fait partie de l’ADN du BPFC et ce vendredi, les joueurs de Yassine Azahaf comptent bien rajouter l’OL à leur liste des exploits. Un tableau de chasse qui avait débuté en 2016-2017 avec plusieurs clubs professionnels de Ligue 2 éliminés comme le RC Lens ou encore Niort (2019-2020) et Créteil (2021-2022). À Limoges, le défi sera d’un tout autre calibre, mais les Bergeracois y croient. Ils auraient tort de penser le contraire.