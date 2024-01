Avec quatre divisions d’écart, le combat ne s’annonce pas équilibré sur le papier entre Bergerac et l’OL ce vendredi (20h45). Cependant, le club périgourdin compte bien semer le doute dans les têtes lyonnaises.

L’un a gagné son premier match à l’extérieur de la saison. L’autre a vu sa série de quatre victoires prendre fin au Havre. Ce vendredi, à Limoges, le Bergerac Périgord FC ne s’avance pas pour autant comme le favori de ce 16es de finale de Coupe de France contre l’OL. Le BPFC connait sa place dans la hiérarchie et se retrouve avant tout dans la peau de David contre Goliath. L’ascension de la montagne s’annonce périlleuse pour les joueurs bergeracois, pensionnaires de National 2 le reste de la saison. "Face à l’OL, il faudra être concentré, sérieux et appliqué de la 1re à la 90e minute, a rappelé Moussa Faty sur le site occitan Footpy. C’est une équipe professionnelle, avec de grosses individualités et de l’expérience qui va exploiter la moindre erreur de notre part."

"Il va falloir les bousculer"

Se devant de redresser la tête après la déconvenue en Ligue 1, l’OL doit montrer le même visage que face à Pontarlier lors du tour précédent. Ou même encore mieux en ouvrant rapidement la marque afin de ne pas laisser d’espoir à Bergerac. Habitués de ces 16es de finale de Coupe de France, le club du Périgord va jouer crânement sa chance, d’autant plus avec la suppression des prolongations qui favorise un minimum les petits clubs. "Il va falloir mettre de la folie, emballer le match et les bousculer, a poursuivi le joueur offensif bergeracois. On a beaucoup de respect pour Lyon qui est l’un des plus gros clubs français, mais sur 90 minutes en coupe de France tout est possible." C’est ce qui s’appelle la magie de la Coupe de France.