Actualités
Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL

  • par Lirone Nabet
  • 5 Commentaires

    • À Bourgoin, le stade Pierre-Rajon reste associé à un début d'année 2025 compliqué pour l'OL. L'élimination en Coupe de France contre le FCBJ avait lancé un mois de janvier fatal à Pierre Sage.

    L’histoire s’est écrite un soir glacial à Bourgoin-Jallieu. Le 15 janvier dernier, l’Olympique Lyonnais se déplace au stade Pierre-Rajon pour affronter un club amateur, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Sur le papier, le match paraît simple, mais sur la pelouse gelée, tout se complique. L’OL s’incline aux tirs aux buts face au FCBJ après un score de deux buts partout à la fin de la rencontre. Une élimination humiliante, difficile à digérer pour un club de Ligue 1. Le groupe lyonnais était sorti sans gloire, la tête basse, face à une équipe bien moins armée. Cette élimination a logiquement fait les gros titres dans la presse nationale et régionale.

    Une élimination qui avait eu raison de Sage

    Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, mais le souvenir reste bien présent. Et c’est justement à Pierre-Rajon que l’OL jouera son dernier match de préparation, ce samedi à 19h, face à Getafe. Lors de la défaite ici en Coupe de France, Pierre Sage était sur le banc lyonnais. Ce revers, face à une équipe amateur, a fragilisé tout le groupe, à l'image de Warned Omari qui n'a plus rejoué derrière, mais surtout le coach.

    Dans un mois de janvier particulièrement difficile, cette élimination avait pesé lourd dans la balance et presque scellé le sort du technicien dans l'esprit de John Textor. Face à la possibilité d'attirer Paulo Fonseca, le propriétaire américain avait surfé sur ce début d'année en dent de scie pour se séparer de Sage à la fin du mois. Depuis, l’entraîneur a rebondi… à Lens. Et le 16 août, l’OL retrouvera son ancien coach dès la première journée de Ligue 1. Un vrai clin d’œil du destin.

    à lire également
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo repousse la publication de son bilan pour justifier l’aide à l’OL
    5 commentaires
    1. Monark supports Queen Michele
      Monark supports Queen Michele - ven 8 Août 25 à 9 h 15

      Un Waterloo lyonnais , comme le furent Maribor, cska Moscou ,West Ham et plus récemment old trafford.🥲🥲

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - ven 8 Août 25 à 9 h 34

      Ah oui je l'avais oublié celle-là ! Pour moi Manchester est l'ultime défaite....Celle que je ne digére toujours pas! Celle que Fonseca doit nous faire pardonner quelque soit l'effectif et les résultats cette saison mais en montrant toutes ses compétences et surtout son professionnalisme.
      Quand à Bourgoin en CdF c'est autant pour les joueurs que pour le coach Sage même si j ai un immense respect pour son travail .

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - ven 8 Août 25 à 9 h 55

        Tu as essayé le Citrate de bétaïne ?
        Ou sinon un laxatif ?

        Signaler
        1. Avatar
          olgoneforever - ven 8 Août 25 à 10 h 03

          @Doc OLV ....je vais essayer ! Merci docteur !
          C'est beau la communauté des supps lyonnais 🥲

        2. OLVictory
          OLVictory - ven 8 Août 25 à 10 h 12

          De rien, ça'm fait plaize
          😉

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo repousse la publication de son bilan pour justifier l’aide à l’OL 10:15
    Laurie Dacquigny quitte la direction de l'OL Académie pour celle de Lens
    Après l'OL, Dacquigny prend les rênes de la formation du RC Lens Féminin 09:30
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL 08:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes apprend à manier la méthode Giraldez 08:00
    Mercato : Ferri (ex-OL) s'engage avec la Sampdoria Gênes 07:30
    Ada Hegerberg, joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Engen et Hegerberg de retour à l’entraînement 07/08/25
    Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL)
    Mercato : l'OL pourrait se mordre les doigts dans le dossier Barcola 07/08/25
    beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
    Diffuseur de Lens - OL, beIN Sports retarde ses paiements 07/08/25
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour le Ballon d’Or féminin 07/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL : le constat lucide de Mata sur l’effectif 07/08/25
    Les joueuses de l'OL fêtent leur 18e titre de championnes de France
    Ballon d’Or : l’OL Lyonnes nommé parmi les meilleurs clubs féminins 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque se montre inflexible avec l’OL 07/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL - Getafe : près de 4 000 places déjà vendues 07/08/25
    Abdoulaye Ndiaye, défenseur de l'OL actuellement prêté à Bastia
    Mercato : le départ de Ndiaye à Parme rapporte encore à l'OL 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : entre l'OL et Lille, Majorque "étudie la meilleure option" pour Greif 07/08/25
    Savarino, attaquant de Botafogo
    Mercato : Savarino (Botafogo) confirme qu’il aurait pu rejoindre l’OL 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : une troisième offre de l’OL pour Greif 07/08/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Mata confirme une prolongation avec l’OL 07/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut