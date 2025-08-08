Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL

À Bourgoin, le stade Pierre-Rajon reste associé à un début d'année 2025 compliqué pour l'OL. L'élimination en Coupe de France contre le FCBJ avait lancé un mois de janvier fatal à Pierre Sage.

L’histoire s’est écrite un soir glacial à Bourgoin-Jallieu. Le 15 janvier dernier, l’Olympique Lyonnais se déplace au stade Pierre-Rajon pour affronter un club amateur, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Sur le papier, le match paraît simple, mais sur la pelouse gelée, tout se complique. L’OL s’incline aux tirs aux buts face au FCBJ après un score de deux buts partout à la fin de la rencontre. Une élimination humiliante, difficile à digérer pour un club de Ligue 1. Le groupe lyonnais était sorti sans gloire, la tête basse, face à une équipe bien moins armée. Cette élimination a logiquement fait les gros titres dans la presse nationale et régionale.

Une élimination qui avait eu raison de Sage

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, mais le souvenir reste bien présent. Et c’est justement à Pierre-Rajon que l’OL jouera son dernier match de préparation, ce samedi à 19h, face à Getafe. Lors de la défaite ici en Coupe de France, Pierre Sage était sur le banc lyonnais. Ce revers, face à une équipe amateur, a fragilisé tout le groupe, à l'image de Warned Omari qui n'a plus rejoué derrière, mais surtout le coach.

Dans un mois de janvier particulièrement difficile, cette élimination avait pesé lourd dans la balance et presque scellé le sort du technicien dans l'esprit de John Textor. Face à la possibilité d'attirer Paulo Fonseca, le propriétaire américain avait surfé sur ce début d'année en dent de scie pour se séparer de Sage à la fin du mois. Depuis, l’entraîneur a rebondi… à Lens. Et le 16 août, l’OL retrouvera son ancien coach dès la première journée de Ligue 1. Un vrai clin d’œil du destin.