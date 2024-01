Changée il y a quelques jours, la pelouse du Parc OL sera dans un bien meilleur état que lors du dernier match à domicile contre Nantes. Seulement, elle ne risque pas de se reposer sur le prochain mois.

À peine changée en octobre dernier que la pelouse du Parc OL s’était attirée des critiques lors des dernières semaines de 2023. Malgré une peau toute neuve, le gazon n’a pas réussi à prendre complètement et a subi de plein fouet les intempéries qui ont touché le Rhône à la fin de l’année. Résultat des comptes, le terrain avait laissé à désirer lors du dernier match de Ligue 1 contre le FC Nantes, le 20 décembre dernier. Depuis, l’OL a pris la décision de changer une nouvelle fois de surface de jeu avec la pose d’une nouvelle pelouse il y a deux semaines.

Ce vendredi, c’est donc sur un terrain flambant neuf que les joueurs lyonnais et rennais évolueront. Dans sa volonté de faire du jeu, Pierre Sage a accueilli cette nouvelle avec le sourire. "On connait très bien l’enceinte, si la pelouse est meilleure que lors du dernier match, c’est plutôt un avantage, donc on va le prendre comme une bonne nouvelle. On n’a pas besoin d’aller reconnaitre les lieux parce qu’on les connait bien."

Le XV de France et les Bleus en mars également

En attendant que l’OL ne la foule, la pelouse décinoise profite encore d’un peu de repos pour s’enraciner de la meilleure des façons, car elle va être mise à rude épreuve dans les prochaines semaines. Sur le mois qui arrive, ce ne sont pas moins de sept matchs qui vont se dérouler au Parc OL. Rennes est le premier rendez-vous avant que les joueuses lyonnaises ne jouent leur dernier match de poule en Ligue des champions (31 janvier) pour terminer le mois de janvier. Seulement, février ne sera pas de tout repos pour la pelouse.

Les hostilités débuteront avec les deux matchs masculins contre l’OM en Ligue 1 et Lille en Coupe de France. Le Parc OL sera ensuite de nouveau réquisitionné pour le choc OL - PSG en D1 féminine (11 février) avant la venue de Nice en Ligue 1 (16 février). Enfin, en attendant un potentiel quart de finale de Coupe de France fin février pour les hommes de Pierre Sage, les Bleues d’Hervé Renard viendront jouer leur demi-finale de Ligue des Nations contre l’Allemagne le 23. Une cadence d’enfer qui ne devrait pas connaitre de baisse de régime en mars…