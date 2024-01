OL : Bompastor veut "valider la première place" à St Pölten

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL a un objectif clair en Autriche. Battre St Pölten pour être certain de finir à la première place du groupe.

Le périple a été assez long pour les joueuses de l’OL mercredi. Parties en fin de matinée de Décines, les Fenottes ont pris la direction de l’Autriche en avion. Seulement, en arrivant sur le tarmac, la formation rhodanienne n’était pas pour autant arrivée à bon port. Il a ensuite fallu faire 1h30 de route pour arriver à destination du côté de Sankt Pölten et enfin poser les valises. Qu’importe, Sonia Bompastor et ses joueuses arrivent avec le plein d’ambitions.

Déjà qualifié pour les quarts de finale depuis le nul (2-2) contre le SK Brann fin décembre, l’OL vise cette fois la première place en Autriche. "On assume notre rang. On est l’un des meilleurs clubs d’Europe. On a des ambitions élevées, on veut gagner cette coupe bien qu’il y ait de plus en plus de concurrence et pour cela, on doit encore travailler, a déclaré Sonia Bompastor. On est sur notre feuille de route, on est qualifié et on va chercher cette première place dès jeudi soir."

Horan suspendue, Diani de retour

À 21h, les coéquipières de Griedge Mbock vont donc entrer sur le terrain avec "la rage de gagner" comme annoncé par Amel Majri et cette capacité à se fixer des objectifs quand tout le monde pense que c’est acquis. Contre St Pölten, Bompastor devra faire sans Lindsey Horan, suspendue et qui ne sait toujours pas la sanction définitive suite à son rouge en Norvège, mais peut compter sur le retour de Kadidiatou Diani. Avant le match de Coupe de France, l’entraîneure lyonnaise affirme que "dans notre objectif qui est clair (la première place), on va mettre l’équipe la plus compétitive." Avec la suspension d’Horan, il y a forcément a minima un changement par rapport à Montpellier, dimanche dernier.