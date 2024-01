Mercato : l'OL a déjà bien puisé dans son enveloppe recrutement

Avec le budget de 50M€ avancé à la DNCG, l’OL a déjà bien puisé dans l’enveloppe transferts cet hiver. À la recherche d’un ailier et d’un milieu, le club lyonnais n’a qu’un peu plus de dix millions d’euros.

L’horloge tourne, les heures passent et la direction de l’OL n’a plus que quatre jours pour terminer ses emplettes. Ce n’est plus Noël, mais le club espère malgré tout pouvoir compter sur quelques bonnes nouvelles d’ici au 1er février 23h59. Il reste encore des manques à combler dans l’effectif lyonnais et Pierre Sage avait avoué attendre "encore des recrues" notamment en attaque et au milieu de terrain. La cellule de recrutement a donc la pression, elle qui semble prendre un malin plaisir à travailler en sous-marin, et va devoir faire preuve d’ingéniosité. Car, à la différence de certains clubs, l’OL n’a pas un puits sans fond pour se renforcer. Si la DNCG a lâché un peu de lest pour cet hiver, le club ne peut pas se permettre de folie et John Textor avait tablé sur un budget transferts de l’ordre de 50 millions d’euros.

Aucun départ qui rapporte

À quelques heures de la fermeture du marché, l’OL a déjà bien utilisé son capital dépense, mais peut-on vraiment se plaindre de voir le club actif plutôt que les bras croisés ? Avec Fofana, Perri, Orban, Matic et Adryelson, ce sont un peu plus de 38M€ qui ont été dépensés. Il ne resterait donc que 12 millions d’euros pour recruter deux joueurs si l’on se fie aux sommes annoncées par Textor, il y a deux mois. Car pour le moment, cette enveloppe n’a pas connu de rallonge avec de potentielles ventes. Cinq joueurs sont partis cet hiver, mais cela n’a pas apporté d’argent frais, si ce n’est l’économie de salaires. Pas de quoi gonfler la part réservée aux arrivées… Miser sur des prêts avec option d’achat semble donc aujourd’hui la meilleure des possibilités pour l’OL afin de se renforcer.

Le tableau de l'hiver

Arrivées (hors bonus) : Perri (3,25M€), Adyrelson (3,58M€), Fofana (17M€), Orban (12M€), Matic (2,6M€)

Départs (hors options) : Riou (libre), Jeffinho (prêt), Kadewere (prêt), Moreira (retour de prêt), M. Sarr (prêt)