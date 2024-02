La finale de la Coupe de France au Parc OL ?

En raison des Jeux Olympiques de Paris et de ses préparatifs, le Stade de France ne pourra accueillir la finale de Coupe de France. Trois stades, dont le Parc OL, ont retenu l’attention de la FFF.

Obligé de faire une croix à l’Europe par le championnat, l’OL peut-il malgré tout parvenir à l’un de ses objectifs de début de saison via un autre chemin ? John Textor a rappelé que la coupe d’Europe était toujours atteignable par la Coupe de France et cette dernière doit donc servir de fil rouge à la formation lyonnaise en plus du maintien à assurer en championnat. Avant de penser à aussi loin, il y a un huitième de finale à franchir. Ce sera ce mercredi (18h30) au Parc OL contre Lille, une des équipes en forme dans l’Hexagone. La marche s’annonce donc ardue pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, mais ils avaient bien réussi à sortir les Dogues la saison dernière au même stade de la compétition.

L'OL - Lille de mercredi décisif dans la future décision

Une qualification mercredi, et ce serait un pas de plus fait vers la finale de la Coupe de France qui ne se tiendra pas au Stade de France. En raison des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris, les évènements sportifs annuels en Seine-Saint-Denis sont délocalisés. Seulement, le choix de l’enceinte n’a toujours pas été dévoilé par la FFF qui a dans le viseur trois dossiers. Celui du Vélodrome, celui de Lille et celui du Parc OL, d’après Le Parisien.

Or, la fédération souhaiterait éviter de voir un des clubs jouer la finale à domicile et devrait donc faire son choix en fonction des éliminations à venir. L’OM étant déjà sur le flanc, le Vélodrome reste dans la course malgré les incidents qui ont éclaté ces derniers mois, mais le résultat d’OL - Lille mercredi pourrait bien décider du sort de la finale. L'élimination d'une des deux formations pourrait faire gagner l'accueil du match décisif en mai prochain. Pour rappel, le Parc OL avait accueilli la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco en 2017.