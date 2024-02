OL : 60% de victoires pour Sage depuis ses débuts

Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Vainqueur de l’OM (1-0), l’OL a remporté sa 5e victoire de la saison. Pierre Sage fait lui mieux qu’Hubert Fournier, Peter Bosz ou encore Rudi Garcia pour sa 10e sur le banc lyonnais.

"C’est dur, c’est dur le football". Dans un large sourire, Pierre Sage a pu pousser un grand ouf de soulagement devant les caméras de Prime Video au moment du tour d’honneur de l’OL pour fêter la victoire contre l’OM avec les plus de 46 000 spectateurs présents dimanche. Ayant choisi de mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, l’entraîneur lyonnais a apprécié leur combativité afin de faire le dos rond sans jamais rompre. Avec ce succès (1-0), le cinquième de la saison en Ligue 1, l’OL a recollé à Montpellier et Nantes. La prochaine journée pourrait ressembler à un début de tournant avec un déplacement à la Mosson et un Toulouse - Nantes dans le même temps.

Un petit exploit vu la situation en novembre

Avant de penser à dimanche, Pierre Sage a un huitième de Coupe de France à préparer contre Lille mercredi (18h30). L’occasion pour le coach de surfer sur la prestation contre l’OM qui était sa 10e sur le banc lyonnais. Il l’a fêtée avec une victoire qui porte à six son nombre de succès depuis sa prise de fonctions le 30 novembre dernier. Il y a certes eu Pontalier (N3) et Bergerac (N2) dans le tableau de chasse, mais Sage possède le meilleur bilan de victoires sur la dernière décennie.

Hubert Fournier, Bruno Genesio, Rudi Garcia et Peter Bosz avaient réussi à atteindre les 50% mais personne n’avait atteint les 60% sur les dix dernières années. Quand on sait que Pierre Sage a repris en mains l’une des pires situations du club, le travail mérite d’être souligné. À lui désormais de faire les bons choix avec un effectif qui semble s’être amélioré durant l’hiver.