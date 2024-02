Coupe de France : Lovren finalement absent pour OL - Lille

Initialement annoncé comme forfait pour OL - Lille, Dejan Lovren avait pourtant choisi de se tester à l’entraînement mardi. Le défenseur croate n'est finalement pas retenu pour ce match de Coupe de France.

Il n’était plus que la dernière incertitude qui planait au-dessus du groupe de l’OL pour ce huitième de finale de Coupe de France. Après que le club lyonnais a appris que Saïd Benrahma serait toujours suspendu et donc absent contre Lille, seul l’état physique de Dejan Lovren interrogeait au sein du centre d’entraînement de Décines. En conférence de presse, Pierre Sage avait indiqué que son défenseur serait forfait ce mercredi (18h30) après avoir ressenti quelques douleurs avant le match contre l’OM. Et puis quelques minutes plus tard, l’entraîneur lyonnais était venu apporter une rectification, assurant que Lovren "allait se tester" à la veille du match. Ayant participé à l’entraînement, le numéro 5 de l’OL n’a finalement pas été retenu dans le groupe pour le match de ce mercredi.

Le cas Lovren réglé, Pierre Sage doit également compter sur les absences de Saïd Benrahma, suspendu, Johann Lepenant, en reprise, et Henrique, touché depuis quelques jours. Avec Orel Mangala qui connait sa première convocation, Mahamadou Diawara n'est pas convoqué. Avec un effectif quasi au complet, l’entraîneur lyonnais va pouvoir faire marcher la concurrence, tout en pensant au déplacement à Montpellier dimanche (17h05). De quoi prévoir quelques ajustements dans le onze de l’OL par rapport à celui aligné contre l’OM, il y a trois jours.

Le groupe de l’OL contre Lille : Lopes, Perri, Bengui - Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Akouokou, Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Tolisso, Matic - Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah, Baldé