Lille et Fonseca n’ont "pas un sentiment de revanche" contre l’OL

Déjà adversaires la saison dernière au même stade de la compétition, l’OL et Lille s’étaient départagés lors de la séance des tirs au but. Un an après, Paulo Fonseca ne voit pas le match de mercredi comme celui de la revanche.

On prend les mêmes et on recommence. Il y a un an, presque jour pour jour, l’OL et Lille se faisaient face en 8es de finale de Coupe de France. Le match avait déjà lieu au Parc OL et, dans une ambiance survoltée, les Lyonnais avaient pris le meilleur sur les Dogues, malgré un statut d’outsider (2-2, 4-2 t.a.b). Laurent Blanc était alors sur le banc lyonnais, mais Paulo Fonseca était lui déjà bien présent. Douze mois plus tard, le Portugais est de retour à Décines mais le sentiment de revanche ne l’anime pas vraiment. "Non, nous avons notre ambition (qui reste la même, que ce soit face à Lyon ou face à un autre adversaire, ndlr). Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous n’avons pas ce sentiment de revanche."

"L'OL a une équipe plus forte désormais"

Plutôt bien en forme dans ce début d’année 2024 avec quatre victoires et un nul, mais surtout aucun but encaissé, Lille débarque avec la posture de favori. Comme en février 2023. Après avoir pris le meilleur sur l’OL en novembre dernier pour le dernier match de Fabio Grosso, Lille va-t-il s’appuyer sur ce match ? Pas forcément à écouter Paulo Fonseca qui a noté l’hiver intense vécu entre Rhône et Saône. "C’est un match de coupe contre une équipe difficile, qui est différente maintenant. Ils ont fait un investissement conséquent pour changer l’équipe cet hiver. Lyon est une équipe plus forte désormais. (…) Peut-être qu’ils vont changer quelques joueurs (par rapport à l’OM, ndlr), mais je pense que la structure sera la même. C’est difficile pour nous de savoir quels sont les joueurs qui vont être utilisés, mais je pense sincèrement que la structure sera la même."

Avec trois matchs en une semaine, la rotation sera de mise à l’OL, mais aussi à Lille qui affronte le PSG, trois jours après ce 8e de Coupe de France.