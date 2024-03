Rayan Cherki (OL) rejoint finalement les Espoirs

Après sa prestation remarquée à Toulouse, Rayan Cherki ne va pas passer la trêve internationale à l’OL. Le meneur a été appelé par Thierry Henry chez les Espoirs suite à deux forfaits.

Il avait été piqué dans son orgueil par Thierry Henry et Pierre Sage. En l’espace de 24h, Rayan Cherki avait vu le sélectionneur des Espoirs se passer de ses services pour le rassemblement de mars, tandis que son coach en club l’avait placé sur le banc contre Toulouse. En 25 minutes sur la pelouse du Stadium, le joueur offensif de l’OL leur a répondu pour le plus grand plaisir de Sage. "Thierry et moi-même avons eu un message assez clair de la part de Rayan ce soir. À nous de le traiter de la meilleure des manières dans le futur."

Interrogé sur sa non-sélection avec les Bleuets et les raisons avancées par Thierry Henry, Rayan Cherki s’était rangé du côté du sélectionneur et de ses performances en deçà des espérances. "Je suis déçu, forcément, car la sélection est quelque chose qui me réussit bien, maintenant, c'est un choix du sélectionneur et il a raison. Je n'ai pas été assez performant, je pense, sur les dernières rencontres. Mon match de ce (vendredi) soir lui donnera un peu le sourire et j'espère que ça continuera comme ça."

Dernière liste avec les Jeux de Paris

Son but et sa passe décisive ont fait plus que donner le sourire à Thierry Henry. Ce lundi, le sélectionneur a décidé de rappeler Rayan Cherki avec les Espoirs pour les deux amicaux de mars. Non pas pour le récompenser de sa bonne entrée à Toulouse, mais pour palier à deux forfaits de dernières minutes, ceux de Georgino Rutter (Leeds) et Joris Chotard (Montpellier). À Cherki de saisir cette opportunité pour ce qui est la dernière liste avant celle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.