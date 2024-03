Quelques heures après la victoire de l’OL à Toulouse, Gift Orban a pris la direction de la Belgique. L’ancien buteur de La Gantoise est venu apporter son soutien à son ancienne équipe pour se qualifier en play-offs.

Ce n’est pour le moment pas les débuts rêvés pour Gift Orban. Si collectivement, tout roule depuis qu’il a posé ses valises à Lyon, individuellement, l’attaquant est un peu plus dans le dur. Si l’on pouvait croire que son but en Coupe de France contre Lille allait être un déclic positif deux semaines après son arrivée, Orban marque le pas depuis. Peu inspiré, que ce soit sur un côté ou dans l’axe, le Nigérian n’a pas réussi à prendre le flambeau laissé par Alexandre Lacazette durant son absence. Il a même vu Mama Baldé être titularisé à sa place à Lorient avec un but à la clé. À 21 ans, la patience reste de mise pour Gift Orban qui va pouvoir profiter de la trêve internationale pour se vider la tête.

Qualification pour La Gantoise

Non pas en sélection, mais en enchaînant très certainement des spécifiques attaquants avec l’OL dans les prochains jours. Avant cela, le Nigérian est allé se ressourcer quelques jours en Belgique. S’il n’y a passé qu’une seule saison, l’attaquant a laissé un beau souvenir aux supporters de La Gantoise. Alors forcément, dans la course aux play-offs du championnat belge, Orban est venu apporter ses bonnes ondes contre Charleroi. Ayant donné le coup d’envoi fictif de cette dernière journée de saison régulière, Gift Orban a pu assister à la large victoire de son ancienne formation 5-0 et ainsi à la qualification pour les phases finales de la Jupiler Pro League.