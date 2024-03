Comme quoi, l’OL peut être boosté par ses remplaçants

Parmi les équipes pouvant compter le moins sur des actions décisives de ses entrants, l’OL a conjuré le sort au meilleur moment. Derrière Rayan Cherki, les entrants ont fait du bien pour apporter un nouvel élan à Toulouse.

En l’espace de 25 minutes passées sur le terrain, Rayan Cherki a ravivé le débat sans fin le concernant. Joueur aux multiples facettes, il frustre autant qu’il régale. Vendredi soir, à Toulouse, il avait choisi de sortir le costume de sauveur (2-3) mais celui utilisé à bon escient. Car lorsqu’il est remplaçant, ce qui arrive de plus en plus souvent ces derniers mois, le jeune Lyonnais a tendance à trop vouloir se montrer individuellement au moment de son entrée. Très généralement en oubliant la cause collective. Au Stadium, ce fut tout l’inverse.

Bien évidemment, son but et sa passe décisive ont validé cette entrée et cette impression d’un joueur qui a joué pour l’équipe et non pour lui. Il aurait d’ailleurs pu y aller de son doublé en à peine vingt minutes, mais les supporters de l’OL ne vont pas faire la fine bouche. Même s’ils aimeraient pouvoir compter sur un Cherki des grands soirs comme vendredi pendant 90 minutes, ils savent ce qu’ils doivent au numéro 18 à Toulouse. Pierre Sage et tout un groupe également. "Je pense que vous avez vu le vrai Rayan. Quand il est comme ça, c'est un joueur de très haut niveau. C'est pour ça qu'on est toujours derrière lui, pour qu'il prenne les matchs en main. En se laissant vivre sur son talent, il va passer à côté de quelque chose de grand et ça serait vraiment dommage."

Baldé impliqué sur l'égalisation de Cherki

Avec sa performance, Rayan Cherki a forcément pris la lumière depuis vendredi. D’autant plus que cette sortie individuelle intervenait au lendemain de sa non-sélection avec les Bleuets. Toutefois, ce 10e succès en Ligue 1, l’OL peut très clairement le dédier à ses remplaçants. On a assez tapé sur le manque d’efficacité des entrants pour ne pas le souligner après cette 26e journée. Amorphes au retour des vestiaires, les Lyonnais ont payé le prix fort de cette entame catastrophique.

Un retournement de situation de Toulouse et une obligation de courir ensuite après le score. Dans sa quête d’un maintien rapide, Pierre Sage a logiquement fait le choix d’apporter du poids offensif. Rayan Cherki, Malick Fofana et Mama Baldé ont donc fait leur entrée et fait oublier les prestations compliquées de Maitland-Niles et Nuamah pendant plus d’une heure. "Il faut féliciter les rentrants, ils ne se sont pas posés de questions et ils ont redressé un peu l’histoire de notre match, a poursuivi le coach. Je suis très content pour l’équipe, les choses se construisent ensemble, et c’était vraiment le cas à Toulouse."

Avant le match en Haute-Garonne, les remplaçants n’avaient inscrit que trois buts depuis le début de la saison avec pourtant le troisième temps de jeu accordé au banc. La réalisation de Rayan Cherki ne bouleverse pas tout, mais l’impact, même invisible statistiquement, a fait du bien à tout un groupe. Encore frêle pour être un titulaire, Fofana a apporté de la vitesse à gauche avec ses accélérations tandis que Baldé a fait jouer son gabarit sur le côté droit. Après son but à Lorient, il est même impliqué sur l'égalisation de Cherki. Un but et deux passes pour les remplaçants en moins d’une demi-heure, le contrat a été rempli pour Clinton Mata. "C’est plus qu’un succès collectif. Les entrants ont fait la différence, ça prouve qu’il ne faut jamais lâcher. Rayan, Malick (Fofana) et Mama (Baldé) ont beaucoup apporté."