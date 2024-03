Lorient - OL : les remplaçants doivent enfin se montrer décisifs

Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En l’absence de trois titulaires à Lorient, les remplaçants d’un jour à l'OL auront une carte à jouer ce samedi. En plus de ceux qui seront dans le onze, ceux qui entrent doivent enfin apporter quelque chose statistiquement.

Durant le mercato hivernal, il y a eu des départs, mais aussi et surtout des arrivées dans les rangs lyonnais. Si le groupe de l'OL ne s’est pas forcément étoffé en nombre, il a gagné en qualité. Il n’y avait qu’à voir lors du huitième de finale de Coupe de France contre Lille les entrants pour comprendre que l’effectif de Pierre Sage n’avait rien à voir avec celui de la première partie de saison.

Clinton Mata, Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah et Nemanja Matic avaient suppléé Nicolas Tagliafico, Gift Orban, Malick Fofana et Orel Mangala. Que du beau monde, ce qui a logiquement permis à l’OL d’enchaîner les bons résultats sur tout le mois de janvier. Et pourtant, l’impact statistique des remplaçants depuis 24 journées en Ligue 1 est quasi nul avant de se rendre à Lorient ce samedi (17h).

3 buts en 2190 minutes accordées aux remplaçants

Quand les Merlus sont la cinquième formation française à voir leurs remplaçants se montrer décisifs avec 5 buts, l’OL est dans les profondeurs du classement avec trois petites réalisations. Ce n’est cependant pas faute de voir les remplaçants bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Avec 2190 minutes au compteur (3e total en Ligue 1), l’OL est le troisième club qui fait le plus confiance à son banc. Pour un résultat pas forcément à la hauteur des attentes. Alors oui, un impact ne se limite pas qu’à la simple statistique, mais dans des rencontres compliquées comme celle de ce samedi à Lorient, avoir des "supersubs" pour faire la différence devant ne serait pas de trop.