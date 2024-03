L’OL a une première finale à aller chercher contre Fleury

Leader de la D1 féminine et qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL a un premier objectif dans ce mois de mars. Contre Fleury, les Lyonnaises peuvent se qualifier pour la finale de la Coupe de France et se mettre sur les bons rails du quadruplé.

La tempête est présente à Lyon ce samedi, mais au sein de l’OL féminin, aucun avis de ce type à déclarer. Tout va pour le mieux pour Sonia Bompastor et ses joueuses depuis le début de la saison. Invaincues, les Fenottes sont sur un rythme d’enfer qui peut leur faire espérer une saison historique avec un quadruplé. Il est encore trop tôt pour s’avancer autant, sachant qu’avec les play-offs de D1 féminine, tout est possible désormais et que la Ligue des champions reste la Ligue des Champions.

En tout cas, ce samedi au GOLTC, les coéquipières de Griedge Mbock ont l’opportunité de se rapprocher d’un premier objectif avec la Coupe de France. "La Coupe de France est l'un de nos objectifs. C'est une compétition que nous souhaitons remporter. Ce samedi, nous jouerons un match crucial, une demi-finale de Coupe de France que nous devons absolument remporter. C'est un match à élimination directe, et nous espérons une victoire."

Remake de la saison dernière

Les supporters lyonnais l’espèrent également face à une formation de Fleury, cinquième du championnat et qui reste un poil à gratter lors de chaque confrontation et qui s'était déjà présentée devant l'OL lors du dernier carré la saison dernière. "Bien que l'équipe de Fleury se soit renforcée pendant le mercato, nous sommes convaincus que nous pouvons faire valoir nos propres atouts, d'autant plus que nous jouerons à domicile", s'est montrée confiante Sonia Bompastor.

Portées par leurs inconditionnels et invaincues contre le club francilien (11 victoires et un nul en D1, une victoire en Coupe), les joueuses de l’OL espèrent décrocher une première finale cette saison avec le PSG ou le Paris FC comme possibles adversaires. Ce sera le 4 avril prochain du côté de Montpellier.