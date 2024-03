L’OL doit aussi retrouver une assise défensive à Lorient

En plus de régler ses problèmes offensifs sans Alexandre Lacazette, l’OL doit retrouver une solidité défensive. Après le 0-3 contre Lens, le salut lyonnais viendra en partie de sa capacité à ne pas prendre de but.

Plus que la défaite, c’est la manière et le score fleuve qui avaient chagriné Pierre Sage et ses joueurs dimanche dernier contre Lens (0-3). Il faut dire qu’en prenant trois buts supplémentaires, l’OL n’a pas vraiment arrangé sa situation au niveau du goal-average. Avec une différence négative de 13 buts, la formation lyonnaise est loin d’être imperméable défensivement. Face aux Sang et Or, ce fut d’ailleurs la cinquième fois en Ligue 1 depuis la prise de contrôle de Sage que l’OL encaissait trois buts ou plus sur cette période. Personne n’a fait mieux en championnat, hormis Clermont, lanterne rouge… Gagnant petit dans sa folle série de février, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont surtout chuté dans les grandes largeurs depuis le début de la saison.

La pire défense contre la 16e de Ligue 1

À Lorient, il va donc falloir serrer un peu plus le verrou pour éviter une nouvelle désillusion. Avec un Mohamed Bamba en feu dans le camp breton, la défense lyonnaise va devoir se mettre au diapason pour tenter de se relancer dans cette course au maintien palpitante. Avec les absences offensives et l’importance du résultat, Pierre Sage sera-t-il poussé à retenter l’expérience de la défense à trois ? En tout cas, ce samedi (17h), ce sera un duel de défense qui prend l’eau. La plus mauvaise du côté des Merlus (45 buts encaissés) contre la 16e chez les Olympiens (38 buts). À l’aller, cela avait donné du spectacle (3-3) mais pas sûr que l’OL se contente d’un simple point, d'autant qu'il sera amoindri devant.