Bleues : Bompastor pointe "la formation à l’OL comme exemple"

Sonia Bompastor lors d’OL – Barcelone (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Suite aux propos d’Hervé Renard considérant qu’il y avait trop d’étrangères à l’OL, Sonia Bompastor a apporté un bémol. Le club lyonnais a beaucoup misé sur la formation et de nombreuses internationales françaises sont passées par l’Académie.

Elle avait préféré ne pas répondre et s'adresser directement à Hervé Renard samedi dernier quand la question lui avait été posée. Elle a tenu la même ligne de conduite jeudi avant la demi-finale de Coupe de France avant de finalement lâcher un peu de lest. Sonia Bompastor a tenu à apporter sa vision sur les déclarations récentes du sélectionneur des Bleues. Ce dernier, après la défaite en finale de la Ligue des Nations, avait peut-être maladroitement pointé le nombre conséquent de joueuses étrangères au sein de l’OL.

Plus difficile d’imposer un style de jeu à la différence de l’Espagne, composée en majorité d’éléments du FC Barcelone. Sur ce point, la coach lyonnaise rejoint en partie son homologue. "Le modèle espagnol est certainement unique et nous avons des choses à apprendre, mais en France, nous avons énormément de qualité quand on voit la formation française, essentiellement bâtie avec les pôles espoirs."

"On a été capables de gagner le Barça, il y a deux ans"

Si elle avance que les principaux acteurs doivent "s’asseoir autour d’une table pour faire avancer le foot féminin français", Sonia Bompastor apporte un bémol sur la question de nombre d’étrangères au sein de son effectif. Un faux débat pour la coach qui met en avant le contingent de joueuses lyonnaises en équipe de France, mais aussi celles passées par l’Académie (Périsset, Dali, Peyraud-Magnin…). "Des clubs comme l’OL ont énormément investi dans la formation. Si je regarde l’effectif de l’OL, énormément de joueuses françaises y ont été formées. On est un exemple à ce sujet. On a été capables de remporter la finale de Ligue des champions il y a deux ans face au Barça, donc on peut être capables de le rééditer."

Une manière de dire que l’échec français n’est pas forcément dans les explications données par Hervé Renard.