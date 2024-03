OL Académie : le programme de ce week-end

Après l’entrée de week-end réussie de la réserve de l’OL, d’autres équipes de l’Académie jouent. Zoom sur le programme qui aura lieu dimanche.

Le week-end a parfaitement bien commencé au sein de l’OL Académie. Après deux revers cuisants, la réserve de l’OL a accroché trois points à son tableau de chasse avec sa victoire dans le derby contre Chassieu-Décines (2-1). Un succès qui fait du bien aux joueurs de Gueïda Fofana et qui lance ce week-end de football à Meyzieu. Si les joueurs de Pierre Sage et joueuses de Sonia Bompastor jouent ce samedi à 17h et 17h45, c’est avant tout vers dimanche qu’il faut se tourner pour trouver trace de matchs pour les équipes de jeunes de l’Académie.

Vainqueurs en amical contre Auxerre le week-end dernier, les U17 espèrent surfer sur cette bonne note pour obtenir un succès tant attendu avec Jordan Gonzalez. Les jeunes Lyonnais reçoivent Ajaccio dimanche à Meyzieu à 12h dimanche. Un duel contre le club corse qui devrait, sur le papier, est dans les cordes de l’OL. Actuellement huitièmes, les coéquipiers de Tiago Goncalves ont trois points d’avance sur l’ACA et peuvent donc prendre un peu d’air sur la zone rouge.

Toujours la course aux play-offs pour les U19

Après cette mise en bouche à l’heure du repas, l’heure du dessert permettra aux U19 masculins et féminins d’être sur le pré. Les deux équipes seront en déplacement avec des objectifs différents. Après la victoire contre Orléans il y a deux semaines, les joueurs d’Amaury Barlet se déplacent en Île-de-France sur la pelouse de Bobigny. Deuxième et en position favorable pour la course aux play-offs, les Olympiens ont l’occasion de définitivement repousser leur adversaire du jour de cette lutte en prenant neuf points d’avance à six journées de la fin.

Mais avec Strasbourg et Troyes en embuscade, il faudra batailler jusqu’à la fin. À Dijon, les U19 féminines n’auront pas les play-offs en tête, mais bien le titre de champion dans le viseur. Grâce à un doublé d’Alice Marques, les jeunes Fenottes ont pris le meilleur sur le PSG la semaine dernière et seules la tête du classement. Il faudra donc confirmer ce dimanche (14h30) en Côte-d'Or contre les Dijonnaises, troisièmes.